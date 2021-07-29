В США оценили угрозу российской Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» станет грозным противником на поле боя, если российская армия будет его получать в достаточных количествах, пишет американский журнал The National Interest.

Издание напоминает, что широкой публике данный танк был продемонстрирован еще в мае 2015 года. «Однако когда эти танки могут быть поставлены в войска, все еще остается под вопросом», — говорится в публикации.

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Журнал отмечает, что создание танка началось более десяти лет назад, а сама боевая машина преподносилась как «огромный технологический скачок по сравнению с конструкциями военной техники советских времен». Согласно оценке The National Interest, по внешнему виду Т-14 «Армата» напоминает западные танки.

Одними из главных особенностей российской боевой машины в публикации называются необитаемая башня, прочная броня и возможность кругового обзора.

В июне агентство Defense Express написало, что по своим характеристикам секретный украинский танк «Нота», если бы он существовал в действительности, то превосходил бы российскую Т-14 «Армата».

В мае американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».