В США рассказали о «плохих новостях» из-за российского «Циркона»

The National Interest: средства ПРО стран НАТО не могут перехватить российский «Циркон»

Для НАТО есть плохие новости: российская гиперзвуковая ракета «Циркон» находится в эксплуатации. Об этом рассказывает американский журнал The National Interest.

«Вот что вам нужно помнить: ракета может похвастаться дальностью действия от одной до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и условий эксплуатации. Этого достаточно, чтобы подвергнуть риску авианосные ударные группы Военно-морских сил (ВМС) США и помешать эффективному действию авианосного авиакрыла», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 станет первым штатным носителем «Цирконов».

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Журнал, ссылаясь на российскую прессу, пишет, что имеющимися в распоряжении стран НАТО средствами противоракетной обороны (ПРО) практически невозможно перехватить «Циркон», летящий с гиперзвуковой скоростью.

В июле издание Popular Mechanics написало, что пока США вряд ли способны противостоять российской «вселяющей ужас» ракете «Циркон», которая является настоящим «гиперзвуковым монстром». Американский журнал напомнил, что данное оружие способно развивать скорость от семи до девяти чисел Маха, что не оставляет противнику, в частности, авианосцу страны НАТО, достаточного времени для его уничтожения.

В том же месяце The National Interest, ссылаясь на подготовленный Исследовательской службой Конгресса отчет, написал, что США в ближайшие годы вряд ли сократят разрыв в области гиперзвуковых вооружений с Россией и Китаем, что может привести в будущем к потенциальным рискам для первых.