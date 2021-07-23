В США рассказали о «вселяющей ужас» российской ракете

Пока США вряд ли способны противостоять российской «вселяющей ужас» ракете «Циркон», которая является настоящим «гиперзвуковым монстром», рассказывает Popular Mechanics.

Американский журнал напоминает, что данное оружие способно развивать скорость от семи до девяти чисел Маха, что не оставляет противнику, в частности, авианосцу страны НАТО, достаточного времени для его уничтожения.

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Издание отмечает, что дальность «Циркона» может составлять примерно 1000 километров.

«Ракета также может быть ядерной, а это означает, что достаточно будет успешно прорваться через оборону противника, чтобы вывести его авианосец из строя», — говорится в публикации.

Таким образом в Popular Mechanics прокомментировали испытательный пуск «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море, состоявшийся в июле. Ракета преодолела расстояние более 350 километров, успешно поразив цель в Баренцевом море.

В июле американский журнал The National Interest, ссылаясь на подготовленный Исследовательской службой Конгресса отчет, написал, что США в ближайшие годы вряд ли сократят разрыв в области гиперзвуковых вооружений с Россией и Китаем, что может привести в будущем к потенциальным рискам для первых.

