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Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине

Глава МИД Лавров обвинил оппозиционные СМИ в неверной интерпретации его слов о Сталине
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Фото: Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил оппозиционные СМИ в неверной интерпретации его слов про генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат назвал подлыми обвинения его в оправдании преступлений сталинизма. Он заявил, что авторы этих заявлений «никогда не достигнут результата». При этом министр еще раз пояснил смысл своих высказываний про советского лидера.

Лавров отметил, что те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло и виновника Второй мировой войны, уравнивают роль СССР и Германии в этом конфликте. Он напомнил, что немецкая сторона стремилась завоевать Европу, а советские войска спасли многие народы от уничтожения. «И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми», — уточнил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что нападки на личность Сталина — часть атаки на итоги Второй мировой войны. Он отметил, что сейчас Россию атакуют извне, чтобы политически ослабить ее, переписать ее историю. Дипломат подчеркнул, что нельзя трогать и переиначивать историю страны и мира.

Лавров возглавляет федеральный список кандидатов в Госдуму от партии «Единая Россия» и является членом первой пятерки претендентов от правящей партии.

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