Лавров назвал нападки на Сталина частью атаки на итоги Второй мировой войны

Нападки на личность генерального секретаря СССР Иосифа Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что сейчас Россию атакуют извне, чтобы политически ослабить ее, переписать ее историю. В том числе, имеют место попытки выставить Сталина «главным злодеем эпохи», «свалить в одну кучу» все, что он сделал до, во время и после Великой Отечественной войны.

«Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать», — добавил министр. По его словам, противники Сталина также нападают на прошлое России.

17 августа Сергей Лавров рассказал об опасном влиянии иностранных государств на грядущие выборы в России. По его словам, попытки вмешаться в электоральный процесс будут осуществляться через институты гражданского общества. Министр подчеркнул, что Россия не намерена терпеть вмешательства во внутренние дела.

Лавров возглавляет федеральный список кандидатов в Госдуму от партии «Единая Россия» и является членом первой пятерки претендентов от правящей партии.