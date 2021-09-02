ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами

ФСБ опубликовала архивные документы к 76-летию подписания Акта о капитуляции Императорской Японии во Второй мировой войне, в которых говорится о массовых зверствах оккупантов в отношении советских граждан в Маньчжурии. На официальном сайте ведомства размещена рассекреченная копия докладной записки начальника Главного управления Контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова, направленная в Совет народных комиссаров СССР на имя Иосифа Сталина, а также в НКВД СССР на имя Лаврентия Берии от 16 сентября 1945 года.

В документе говорится, что на территории тюрьмы особого отдела японской губернской полиции города Хайлар 29 августа 1945 года были найдены 43 обезглавленных мужских трупа советских граждан, которые проживали в Маньчжурии. Речь идет о бывших сотрудниках Китайско-Восточной железной дороги и жителях Хайлара. Было установлено, что их казнили 9 августа того же года, когда СССР вступил в войну с Японией. Оккупанты хватали советских граждан на улице. Затем в кандалах и повязках на глазах их сажали в тюрьму. Получив известие о начале военных действий между Советским Союзом и Императорской Японией, начальник Хайларской военной миссии подполковник Амано и начальник управления губернской полиции Северо-Хинганской провинции Кагеяма отдали приказ о проведении казни пленников. Им отрубили головы.

Амано, Кагеяма и еще 10 японских жандармов, казнивших советских граждан, были арестованы сотрудниками «Смерш» Забайкальского фронта.

В настоящее время опубликованный документ хранится в Центральном архиве ФСБ в фонде «Особой папки» ГУКР «Смерш» НКО СССР.