ФСБ впервые рассекретила архивы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР

Документы ФСБ: Япония испытывала биооружие на гражданах СССР во времена Второй мировой

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила документы об испытаниях биооружия спецслужб Японии на гражданах СССР в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что японские спецслужбы не смогли под пытками заставить работать военнопленных против СССР, после чего в 1945 году их отправили в специальный отряд 731-й Квантунской армии, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии. В отряде на советских гражданах испытывали бактериологическое оружие, основные японские объекты по его разработке были сосредоточены в Маньчжурии, после освобождения которой советские войска спасли мир от «бактериологической войны».

Бомба с чумными блохами

Бактериологическая бомба «системы Исии» названа в честь генерал-лейтенанта и микробиолога, проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными.

Как следует из архивных данных, микробиолог изобрел специальную бомбу, которая могла продемонстрировать максимально эффективное применение бактериологического оружия. Ее главная особенность заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, обеспечивая максимально широкое заражение местности.

В 1944 последний главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада в ходе допроса дал признательные показания относительно применения бактериологической бомбы «системы Исии», когда ему были зачитаны показания свидетеля одного из свидетелей.

Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен Отодзо Ямада о применении бомбы «системы Исии»

Как следует из документов допросов Ямады, в 1944 года руководство армии приказало увеличить производство биооружия, что могло свидетельствовать о подготовке к бактериологической войне.

Доказательства подготовки к войне

Ранее ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР. ФСБ было опубликовано так называемое «Руководство по службе секретной войны», в котором содержались основные положения допроса военнопленных.

Согласно данному документу, военные Японии в конце Второй мировой войны готовились изощренно пытать пленных, поэтому Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток.

В документе говорится, что «пытка должна производиться таким образом, чтобы это не имело дурных последствий» для японцев, а также, что истязания должны поддерживаться и продолжаться так, чтобы у допрашиваемого не было каких-либо способов избавиться от страданий, помимо дачи показаний. При этом у волевых пленных пытка может усилить желание сопротивляться, а «после удачного допроса оставить озлобление против империи», считали японцы.