ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

Федеральная служба безопасности РФ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР. Об этом со ссылкой на архивные материалы пишет РИА Новости.

Об этом стало известно из приказа №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, который был отдан во время советско-японского военного конфликта июля-августа 1938 года у озера Хасан, а также из допроса последнего главнокомандующего Квантунской армиии Отодзо Ямада, проведенного в декабре 1949 года в ходе подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками.

Отмечалось, что в ходе допроса Ямада признался, что приказ №70, отданный им частям 3-й армии, является свидетельством об усилении готовности к войне против Советского Союза. Считается, что японские военные оценивали в ходе масштабных боевых действий состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои закончились победой СССР.

В приказе сообщалось, что войска Квантунской армии выдвигались для сосредоточения в сторону восточной границы, в районе южнее Сяосуйфын и в район между Силиньхэ и Мулин. В распоряжении главнокомандующего 3-й армии находились 7-я дивизия, 11-й и 12-й полевые зенитные артиллерийские отряды, 8-й временный автоотряд, а также 11-й авиаполк в поселке Туаньшаньцзы и 1-я эскадрилья 16-го авиаполка в районе Тайпинлиня. Их целью было «прикрывать переброску 2-й и 7-й дивизий и сбивать самолеты противника, препятствующие этому».

27 сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который сформировал ядро агрессивных государств, готовящихся к войне с Советским Союзом. Япония выступила союзником Германии. В годы войны страна нарушила все достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая планы военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.

Ранее в мае в Японии опубликовали рассекреченные документы о планах СССР отдать Токио часть Курильских островов. Согласно проекту мирного договора, составленному в начале 70-х в СССР, советская сторона рассматривала возможность решить территориальный спор путем передачи Японии двух из четырех островов — Шикотана и Хабомаи.

