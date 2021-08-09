Опубликовано «Руководство к секретной войне» Японии 1944 года

Военные Японии в конце Второй мировой войны готовились изощренно пытать пленных, поэтому Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток. Об этом говорится в опубликованных ФСБ России документах, передает РИА Новости.

Среди материалов есть так называемое «Руководство по службе секретной войны», в котором содержались основные положения допроса военнопленных.

В документе говорится, что «пытка должна производиться таким образом, чтобы это не имело дурных последствий» для японцев, а также, что истязания должны поддерживаться и продолжаться так, чтобы у допрашиваемого не было каких-либо способов избавиться от страданий, помимо дачи показаний. При этом у волевых пленных пытка может усилить желание сопротивляться, а «после удачного допроса оставить озлобление против империи», считали японцы.

Способы пыток должны быть такими, чтобы их можно было легко применять, без жалости поддерживая страдания допрашиваемых, однако чтобы на их телах в итоге не оставалось бы ран и шрамов. Например, допрашиваемым предполагалось капать в нос и рот воду, положив их перед этим на спину и здрав им ноги или, положив пленного, «топтать ему внешнюю щиколотку».

8 августа ФСБ России впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР. Об этом стало известно из приказа №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, а также из допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада. Секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик объяснил, это было необходимо для борьбы с реваншизмом, который набирает силу в современном японском обществе.