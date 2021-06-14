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В США рассекретили документы и раскрыли одну из загадок Второй мировой войны

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Международный военный трибунал для Дальнего Востока - суд над японскими военными преступниками, проходивший в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года.
Международный военный трибунал для Дальнего Востока - суд над японскими военными преступниками, проходивший в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года.
Фото: РИА Новости

Профессор японского Университета Нихон (Nihon University) Хироаки Такадзава нашел рассекреченные военные документы США. В них он обнаружил данные о местоположении останков японского премьер-министра Хидеки Тодзе (Hideki Tojo), повешенного в 1948 году по приговору международного трибунала за военные преступления. До недавнего времени эти данные были одной из самых больших загадок Второй мировой войны, передает Associated Press.

Согласно архивам, кремированный прах Тодзе, инициировавшего вступление Японии в войну против США и нападение на Перл-Харбор, был развеян с самолета американской армии над Тихим океаном примерно в 30 милях (50 километрах) к востоку от Иокогамы — второго по величине города Японии, расположенного к югу от Токио.

Профессор Такадзава обнаружил документы о смерти Тодзе в 2018 году в Национальном архиве США в Вашингтоне во время исследования других судебных процессов по делам о военных преступлениях. По словам ученого, Тодзе и еще шесть человек были повешены за военные преступления Международным военным трибуналом на Дальнем Востоке.

В одном из недавно обнародованных документов, датированном 23 декабря 1948 года, содержится запись майора армии США Лютера Фриерсона. Она гласит: «Я подтверждаю, что получил останки, руководил кремацией и лично развеял прах следующих людей. Их прах сбросил в море с самолета связи восьмой армии».

Правнук военачальника Хидетоси Тодзе рассказал изданию, что отсутствие останков его предка было унижением для семьи, поэтому он рад, что эта информация была обнародована. «Если бы его останки были, по крайней мере, разбросаны в японских территориальных водах <...> Я думаю, ему все же в некоторой степени повезло», — сказал правнук. По словам Хидетоси Тодзе, он хочет «пригласить своих друзей и возложить цветы, чтобы отдать дань уважения прадеду».

Хидеки Тодзе — военачальник и политический деятель Японской империи. Он принимал активное участие в обсуждении развязывания Японией войны в Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. После поражения Японии во Второй мировой войне на Токийском процессе Международного трибунала на Дальнем Востоке в 1946 году был признан военным преступником высшей категории. Приговорен к смертной казни, приговор был приведен в исполнение в декабре 1948 года.

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