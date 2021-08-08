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Рассекречивание документов о подготовке Японии к войне с СССР объяснили

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Советские пограничники на Курилах, 1973 год
Советские пограничники на Курилах, 1973 год
Фото: Роман Денисов / РИА

Рассекречивание документов о подготовке Японии к войне с СССР нужно для борьбы с реваншизмом, который набирает силу в современном японском обществе. Так объяснил этот шаг российской стороны кандидат исторических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик. Его слова приводит РИА Новости.

«На протяжении многих лет существует и намеренно вбрасывается в российский историографический дискурс тезис о неспровоцированной советской агрессии против Японии в августе 1945 года, которая была совершена якобы в нарушение советско-японского пакта о нейтралитете, подписанного в Москве в апреле 1941 года», — указал историк. Он добавил, что это не соответствует действительности: японская сторона активно планировала военные действия против СССР.

Ранее 8 августа стало известно, что Федеральная служба безопасности РФ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР.

Ранее в мае в Японии опубликовали рассекреченные документы о планах СССР отдать Токио часть Курильских островов. Согласно проекту мирного договора, составленному в начале 70-х в СССР, советская сторона рассматривала возможность решить территориальный спор путем передачи Японии двух из четырех островов — Шикотана и Хабомаи.

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