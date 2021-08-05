Будущее мирного договора России с Японией поставили под сомнение

Перспективы мирного договора между Россией и Японией крайне сомнительны, в первую очередь из-за принципиально разных позиций сторон. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил доцент университета Темпл в Токио Джеймс Браун.

Браун отметил, что основная причина тупика в переговорном процессе заключается в том, что Япония настаивает на заключении мирного договора лишь после передачи островов. Россия же вообще не хочет увязывать территориальный спор с подписанием документа. Эксперт также поставил под сомнения утверждения о том, что при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ был достигнут реальный прогресс в подписании мирного договора.

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Нынешний же кризис, спровоцированный визитом премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, никак не скажется на будущем договора, поскольку перспективы его заключения изначальны были весьма призрачными. Для Москвы сворачивание переговорного процесса не станет серьезным ударом: Россия в целом не против подписания мирного договора, но не видит особых проблем в его отсутствии, отметил Браун. «В результате Москва не желает идти на какие-либо жертвы ради заключения договора», — подчеркнул эксперт.

В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин посетил самый крупный из южнокурильских островов — Итуруп, где озвучил «беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. Однако анонсированные меры, как и сам визит на Курилы, вызвали серьезную критику Токио. МИД Японии вызвал российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест в связи с поездкой Мишустина на южнокурильский остров Итуруп.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.