В Японии признали провал политики в отношении России

Японская политика в отношении России, которая велась при бывшем председателе правительства Синдзо Абэ, оказалась провальной. Новому руководству стоит учесть это и пересмотреть многие моменты. Об этом пишет местное издание Asahi.

Так в издании прокомментировали слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который 26 июля побывал с рабочим визитом на Курильских островах и сообщил, что сейчас обсуждается введение в регионе режима свободной таможенной территории и налоговых каникул для предпринимателей и инвесторов, работающих на островах.

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Авторов статьи возмутил тот факт, что Москва может предложить экономическое сотрудничество на Курилах не только Токио, но и другим государствам. Согласно позиции Японии, оспариваемые ею острова в Курильской гряде, являются «исконно» японской территорией, в связи с чем Токио настаивает на особых условиях, при которых к гражданам и бизнесу данных территорий не применялись бы определенные законы России.

«Приглашение других стран, помимо Японии, идет вразрез с отстаиваемой ей концепцией сотрудничества, объектом которого является только она. В таком случае при участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем», — заявили в издании.

В публикации напомнили, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ с гордостью говорил о достигнутых с президентом России Владимиром Путиным соглашениях на совместную экономическую деятельность на Курилах, однако это являлось лишь «необоснованным оптимистическим умозаключением». Поэтому в статье призвали признать то, что переговоры зашли в тупик, а старая политика в отношении Москвы является провальной. Пересмотр внешнеполитических отношений и выстраивание новой политики с Россией лежит на нынешнем правительстве Есихидэ Суга, подчеркнули в издании.

«Пришло время провести тщательный пересмотр отношений между Японией и Россией. Независимо от того, сколько "дипломатии ценностей" использует Япония, ее политика не может быть убедительной для международного сообщества, если она не будет откровенно говорить о поведении России по отношению к соседним странам и озабоченности ситуацией с правами человека», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Японии вызвал российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест в связи с поездкой Мишустина на южнокурильский остров Итуруп. Галузин заявил о неприемлемости протеста японской стороны. По его словам, подобные действия Токио недопустимы, исходя из базовой позиции России в отношении Курил.

В японском правительстве признали, что в отношениях страны с Россией есть определенные проблемы, и потому ряд правительственных деятелей выступил с призывом к новому саммиту с российской стороной — встрече премьера Японии Ёсихидэ Суги и президента РФ Владимира Путина.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.