В Японии призвали к новому саммиту с Россией

В японском правительстве понимают, что в отношениях страны с Россией есть определенные проблемы, и потому ряд правительственных деятелей призывает к новому саммиту с российской стороной — встрече премьера Японии Ёсихидэ Суги и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот вопрос обсуждали на встрече представителей подкомитета партии по дипломатическим вопросам. Некоторые политики были не удовлетворены тем, какую реакцию продемонстрировал официальный Токио на визит российского премьер-министра Михаила Мишустина на Курилы. Они считают, что дипломатическая позиция в отношении РФ «провалилась».

Материалы по теме «Отдадите Курилы — получите изоляцию» Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой Курильские и российские Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией

Ранее МИД Японии вызвал российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест в связи с поездкой Мишустина на южнокурильский остров Итуруп. Галузин заявил о неприемлемости протеста японской стороны. По его словам, подобные действия Токио недопустимы, исходя из базовой позиции России в отношении Курил.

26 июля Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Премьер посетил остров Итуруп, где осмотрел поликлинику Курильской центральной районной больницы и пообщался с медицинским персоналом.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.