Сахалинцы прокомментировали приезд Мишустина на Курилы

Жители Сахалина и Курил прокомментировали приезд премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток и его предложения по развитию островов: введение свободной таможенной зоны, налоговых каникул, привлечение японских инвесторов. В разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» некоторые с недоверием отнеслись к инициативе, другие посчитали это началом процесса по передаче островов Японии.

Ранее премьер-министр посетил Курилы, рыбопромышленные предприятия и рассказал, что сейчас обсуждается введение в регионе режима свободной таможенной территории и налоговых каникул для предпринимателей и инвесторов, работающих на островах. Он также пообещал по возвращении в Москву обсудить с президентом Владимиром Путиным новые меры по стимулированию экономики на Курилах.

Будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран Михаил Мишустин о развитии Курильских островов

«Заводам нужна помощь»

Некоторые жители региона вспомнили, что подобные предложения уже выдвигались, но так и не были реализованы.

«Вот вообще ничего нового в этом не вижу, — говорит сахалинец Илья Баев. — Что-то такое нам уже обещали, но до дела так и не дошло. Конечно, было бы неплохо, если бы действительно сделали свободную таможню, освободили от налогов: многим нашим заводам очень нужна помощь, нужно новое оборудование, денег ни на что нет. Да и, в принципе, это очень помогло бы региону, который постепенно скатывается все ниже. Но у нас многие считают, что это просто громкие слова перед выборами».

Продажа территорий

Другие, несмотря на крайне негативную реакцию японских властей на приезд премьера, увидели в этом подготовку к продаже спорной с точки зрения Токио территории.

«Я уверена, что это начало торгов. У России почти не осталось друзей, а тут, под лозунгом привлечения японских инвесторов, территории аккуратно возьмут и передадут. Кажется, наша конституция это запрещает, но, видимо, наведение мостов дружбы нашему правительству оказалось важнее», — заметила местная жительница Ирина Фомина.

Некоторые хоть и оказались солидарны с Ириной в идее передачи островов Японии, не увидели в этом ничего плохого, наоборот, заметили здесь перспективы как для себя, так и для региона.

«А вот я только за, если нас отдадут японцам. Вы вспомните Аляску: там люди, наверное, молятся на императора Александра II. Посмотрите на дома, в которых мы живем, на улицы, по которым ходим. Может, хоть японцам удастся навести у нас порядок, поднять экономику, заставить заводы работать. Пойдет бизнес, пойдет нормальный туризм, появятся деньги», — понадеялась Светлана Сазонова.

Приезд премьера — залог порядка

Большинство жителей просто порадовалось тому, как изменился тот же Сахалин перед приездом премьер-министра.

«Вы только посмотрите, как расцвел Сахалин при Мишустине: траву покосили, отбойники поставили, дороги починили. Надо, чтобы каждый месяц приезжал — глядишь, отстроимся. А вообще, все это очень армию напоминает: приезжает проверка, всем выдается новый инвентарь. А как уезжает, все забирают обратно», — смеется сахалинец Сергей Лопатин.

Из недостатков визита местные отметили только пробки большегрузов на въезде в Южно-Сахалинск, образовавшиеся из-за кортежа главы правительства.

23 июля президент России Владимир Путин поручил вовлечь Японию в экономику Курил. Он призвал Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курилах при поездке в Дальневосточный федеральный округ. Кроме того, президент анонсировал беспрецедентные предложения по сотрудничеству с Японией. Вместе с тем японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора.