В Японии прокомментировали слова Путина о Курилах

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като прокомментировал слова президента России Владимира Путина о совместной экономической деятельности двух стран на Курильских островах. Об этом сообщает РИА Новости.

Като напомнил, что в преддверии визита премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп российский лидер дал ему указание придать окончательную форму предложениям по совместной деятельности на островах, а также выразил надежду на их осуществление. Японский политик отметил, что хотел бы воздержаться от предположений о намерениях Москвы. Однако он подчеркнул, что Токио энергично проводит переговоры с Россией по данному виду взаимодействия между двумя странами.

Ранее посла России Михаила Галузина вызвали в МИД Японии в связи с визитом Мишустина на южнокурильский остров Итуруп. По данным местных СМИ, встречу с российским представителем проведет заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мор.

26 июля Мишустин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона. Первым премьер посетил остров Итуруп, где осмотрел поликлинику Курильской центральной районной больницы и пообщался с медицинским персоналом.

Нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи— является основным препятствием для подписания мирного договора между Москвой и Токио по итогам Второй мировой войны. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

