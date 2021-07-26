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Япония пригрозила протестом из-за визита Мишустина на Итуруп

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Кацунобу Като
Кацунобу Като
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японское правительство выразит протест в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Он пояснил, что приезд Мишустина противоречит последовательной позиции Японии по вопросу Южных Курил и «заслуживает глубочайшего сожаления». Като также добавил, что японская сторона несколько раз направляла по разным дипломатическим каналам представления России с призывом отказаться от поездки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 26 июля, отправляется в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Визит главы кабмина продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

Предыстория: Мишустин прилетел на остров Итуруп
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