Япония забеспокоилась из-за войск России на Курилах

Министр обороны Японии Нобуо Киси забеспокоился в связи с действиями российских военных на Курильских островах, в частности на острове Кунашир. Об этом сообщил японский филиал британского информационного агентства Reuters.

«Россия продолжает военную активность в Дальневосточном регионе», — подчеркнул Киси.

Слова главы военного ведомства прозвучали во время посещения военной базы Титосэ на острове Хоккайдо — министр прибыл туда с проверкой. В выступлении он также обратил внимание на ракетные установки России на Кунашире, радиолокационные самолеты и истребители над Японским и Охотским морями.

Ранее в июне правительство Японии выразило протест России из-за военных учений частей армейского корпуса Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота на южной части Курильских островов.

Накануне, 23 июня, на сайте Минобороны России сообщалось о начале масштабных учений на Курильских островах и в акватории Японского моря. В мероприятиях боевой подготовки участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 500 единиц боевой техники, 32 летательных аппарата, 12 кораблей и судов.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.