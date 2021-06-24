Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Правительство Японии выразило протест России из-за военных учений частей армейского корпуса Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота на южной части Курильских островов. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като, его слова передает ТАСС.

«23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции», — подчеркнул политик. Он заявил, что японские власти следят за действиями российских военных на Курилах.

В среду на сайте Минобороны России сообщалось о начале масштабных учений на Курильских островах и в акватории Японского моря. В мероприятиях боевой подготовки участвуют более 10 тысяч военнослужащих, 500 единиц боевой техники, 32 летательных аппарата, 12 кораблей и судов.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.