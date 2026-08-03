Женщина расправилась с отцом и вырезала его сердце

В США женщина вырезала сердце отца и положила ему на живот

В штате Индиана, США, 32-летняя Серена Долнич напала на отца с ножом и вырезала его сердце. Об этом пишет People.

Полиция прибыла к дому, где жили женщина и ее 58-летний отец Грегори Долнич, после обращения их родственников. Они рассказали, что мужчина перестал отвечать на звонки, а его дочь делала странные заявления вместо того, чтобы позвать его к телефону. Бойфренд женщины утверждал, что видел ее всю в крови.

Сотрудники полиции заглянули в окно дома и увидели на полу мужчину, покрытого запекшейся кровью. Они выломали дверь и ворвались внутрь. У мужчины остались раны на голове, руках и предплечьях, а грудная клетка была вскрыта. Сердце было вырезано и лежало у него на животе.

Серену нашли в одной из спален: она была в майке, без штанов и вся перепачкана кровью. Ее задержали и отвезли в больницу. В доме также обнаружили три окровавленных ножа.

На допросе Серена заявила, что в тот день смотрела телевизор и что они с отцом хорошо ладили. Женщина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в США в тюрьме не стало Мэттью Хертгена, который расправился с родным братом и съел его глазное яблоко. Кроме того, он поджег домашнюю кошку.