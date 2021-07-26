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Мишустин отправится в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 26 июля, отправится в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.

Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона. В первый день своей поездки премьер отправится в Сахалинскую область, где посетит Южные Курилы, в частности остров Итуруп.

На следующий день Мишустин в Южно-Сахалинске проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Он также ознакомиться с ходом строительства нескольких объектов и проведет беседу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

После этого глава кабинета министров побывает в Хабаровском крае и Иркутской области. В поездке на Дальний Восток премьера будут сопровождать заместители председателя правительства и ряд министров.

В прошлый раз Мишустин побывал на Дальнем Востоке в августе 2020 года. Тогда премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

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