Мишустин отправится в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 26 июля, отправится в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.

Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона. В первый день своей поездки премьер отправится в Сахалинскую область, где посетит Южные Курилы, в частности остров Итуруп.

На следующий день Мишустин в Южно-Сахалинске проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Он также ознакомиться с ходом строительства нескольких объектов и проведет беседу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

После этого глава кабинета министров побывает в Хабаровском крае и Иркутской области. В поездке на Дальний Восток премьера будут сопровождать заместители председателя правительства и ряд министров.

В прошлый раз Мишустин побывал на Дальнем Востоке в августе 2020 года. Тогда премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

