Мишустин описал Дальний Восток фразой «невозможно не влюбиться»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не влюбиться в Дальний Восток невозможно. Такое мнение он высказал на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа. Его слова приводит ТАСС.

Глава кабмина подчеркнул, что члены его делегации также остались довольны поездкой.

«Были члены делегации, которые — не представляете — не были ни разу на Дальнем Востоке! Все они очень восторженно отзываются о том опыте, который за эту неделю получили», — рассказал Мишустин.

Премьер добавил, что за время нынешней поездки по Дальнему Востоку получил хорошую «обратную связь» от жителей Дальнего Востока. По его словам, они рассказывали истории о том, как они живут, что им необходимо. Одним из главных факторов, который тормозит развитие региона, Мишустин назвал миграционный отток. Он уточнил, что государство должно создавать комфортные и привлекательные условия для жизни и работы в округе.

«Дать перспективу нужно сразу нескольким поколениям. Для этого нужны новые рабочие места, современное производство, хорошее жилье, качественные дороги, доступная медицина и классное образование», — пояснил Мишустин и добавил, что все это должно делаться при помощи современных институтов развития и экономических институтов.

Ранее премьер-министр предложил вернуть романтику советских времен на Камчатку. По его мнению, это поможет привлечь молодых россиян в дальневосточный регион, поскольку сейчас приток молодежи туда сильно сократился. Глава правительства также назвал причину, по которой люди не планируют переезжать на Камчатку. Это, отметил он, связано не только с льготами или деньгами, но зависит от качества жизни в регионе.