Мишустин поддержал идею о предоставлении фермерам дополнительных «гектаров»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею о предоставлении эффективным фермерам на Дальнем Востоке дополнительной земли в рамках программы «Дальневосточный гектар». Об этом сообщает РИА Новости.

С данным предложением к Мишустину обратился предприниматель из Хабаровского края Михаил Утробин, который является участником программы с 2017 года. Премьер в ответ на эту инициативу поручил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову проработать данный вопрос и при необходимости внести соответствующие изменения в нормативную базу.

Мишустин также отметил, что по программе сейчас доступны около 220 миллионов гектаров, и он будет только рад, если успешные предприниматели возьмутся за эту территорию.

Ранее премьер-министр предложил вернуть романтику советских времен на Камчатку. По его мнению, это поможет привлечь молодых россиян в дальневосточный регион, поскольку сейчас приток молодежи туда сильно сократился. Глава правительства также назвал причину, по которой люди не планируют переезжать на Камчатку. Это, отметил он, связано не только с льготами или деньгами, но зависит от качества жизни в регионе.