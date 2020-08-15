Мишустин увидел стремление главы Камчатки создать современную инфраструктуру

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности Камчатского края увидел стремление главы региона Владимира Солодова создать современную инфраструктуру. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Вчера мы посещали больницу, видели, в каком все состоянии находится. И видим, как губернатор старается, он в буквальном смысле слова бьется за то, чтобы здесь создать современную инфраструктуру. Это непростая история. И мы приняли все системные решения, для того чтобы построить больницу и оказывать услуги», — сказал глава правительства.

На встрече Мишустину рассказали о проекте по созданию научно-образовательного центра на Камчатке. Премьер идею поддержал. Центр появится в поселке Паратунка. Как пообещал глава правительства, в попечительский совет организации войдут федеральные чиновники. Деятельность начнется уже осенью 2020 года. Место для размещения научного центра нашел Солодов.

«Для меня приоритетом первого порядка является как раз создание таких точек притяжения, магнитов для детей, для молодежи. Это будет не просто земельный участок с палаточным лагерем и кампусом, который мы сделаем потом, а звучащая на всю страну точка притяжения, в которой люди действительно будут узнавать, что Камчатка — место, где не только можно посмотреть медведей или поймать рыбу, но и изменить своё сознание», — сказал он.

Отдельно Мишустин обсудил с Солодовым и представителями авиакомпаний проблемы малой авиации. Глава региона отметил, что для Камчатки особую важность имею вертолеты. «Они осуществляют и санитарные вылеты, и тушение пожаров, и доставку наших жителей в самые отдаленные села», — сказал он.

На встрече присутствовал руководитель крупнейшей в России частной вертолетной компании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин. Он попросил Мишустина помочь предприятиям в обновлении авиационного парка и осуществлении нерегулярных перевозок. Мишустин согласился с авиатором и поставил правительству задачу продумать меры поддержки малой авиации.

13 августа премьер-министр России приехал на Дальний Восток в рамках рабочей поездки. Он прибыл в Анадырь и провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным. После этого отправился на Камчатку. Его поездка продлится до 18 августа. В планах также Магаданская и Амурская области.