На Камчатке захотели развить экотуризм

Российские власти планируют развивать экологический туризм в Камчатском крае и других регионах страны. Соответствующие распоряжение дал Ростуризму, Минприроды, Минвостокразвития, Минтрансу и Минфину зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе совещания, посвященному развитию данной отрасли, сообщается на сайте кабмина.

По словам вице-премьера, Россия обладает огромным потенциалом для развития экотуризма благодаря площади своих заповедников и особо охраняемых территорий. Однако, несмотря на это, доля экотуризма в общей структуре национального туристического рынка составляет всего 2 процента.

«Необходима серьезная работа по развитию и поддержке национального экотуризма, в том числе вложения в инфраструктуру национальных парков и заповедников. Строительство новых объектов, дорог и портов должно идти со строгим соблюдением природоохранных норм», — подчеркнул Чернышенко.

В ходе совещания участники озвучили свои предложения по развитию экотуризма в России, в том числе в рамках национального проекта в сфере туризма. В частности, они обсудили планы по созданию курорта «Парк “Три вулкана”» в Камчатском крае. По итогам обсуждения Минтрансу, Минвостокразвития, Ростуризму и Минфину было поручено подготовить предложения по поддержке нового парка с учетом необходимости строительства автомобильных дорог, инженерной магистральной инфраструктуры и морского терминала для приема круизных пассажирских судов в бухте Вилючинской.