Россиянам раскрыли условие новых выплат на детей до 16 лет в августе: решение о возможных выплатах будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в беседе с Nation News.

Сенатор отметил, что необходимо дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Он предположил, что после этого правительство примет соответствующее решение.

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«Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», — отметил Рязанский. Также он добавил, что в бюджет не закладывали таких ресурсов на этот год. Поправки в бюджет, которые оперативно приняли в период пандемии и летних каникул, не предусматривали третью выплату, заключил он.

Ранее сообщалось, что российским семьям отдали все доходы от нефти. Министерство финансов России на начало июля выплатило более 555 миллиардов рублей российским семьям с детьми в качестве социальной поддержки. Сумма сопоставима с доходом государства от нефти и газа за второй квартал.

С 1 июня по распоряжению президента Владимира Путина российским семьям с детьми до 16 лет начали выплачивать 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса. Помимо этого, родители с детьми до трех лет могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей. В конце июня президент объявил о втором этапе выплат семьям с детьми до 16 лет.