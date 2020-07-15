Российским семьям отдали все доходы от нефти

Министерство финансов России на начало июля выплатило более 555 миллиардов рублей российским семьям с детьми в качестве социальной поддержки в начале июля, это 99 процентов от выделенных на эти цели средств. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сумма сопоставима с доходом государства от нефти и газа за второй квартал. Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что деньги удалось перевести в кратчайшие сроки.

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Граждане продолжают подавать заявки на получение финансовой помощи. Все средства будут выплачены своевременно и в полном объеме, добавил он.

С 1 июня по распоряжению президента Владимира Путина российским семьям с детьми до 16 лет начали выплачивать 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса. Помимо этого, родители с детьми до трех лет могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей. В конце июня президент объявил о втором этапе выплат семьям с детьми до 16 лет.

Ранее интернет-магазин Wildberries в ходе исследования определил, на что чаще всего тратят полученные средства россияне. Основной категорией покупок стали детские товары.