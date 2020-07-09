Россияне принялись тратить детские выплаты

Россияне принялись тратить средства, полученные в рамках детских выплат, которые были назначены по инициативе президента Владимира Путина в качестве меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования интернет-магазина Wildberries (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Основным направлением трат ожидаемо стали детские товары — спрос на них в июне вырос на 137 процентов. В частности, продажи детской одежды и обуви выросли на 186 процентов, игрушек — на 226 процентов, товаров для новорожденных — на 228 процентов.

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Такая же тенденция характерна для второго квартала в целом: общий рост составил 105 процентов. Продажи детского питания за три месяца выросли на 1339 процентов, игрушек — на 256 процентов, товаров для новорожденных — на 228 процентов,

О выплатах, положенных семьям с детьми в качестве поддержки во время пандемии коронавируса, Путин объявил в мае. Их размер составил 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка от 3 до 16 лет и 5 тысяч — до трех лет.

Изначально предполагалось, что выплаты будут производиться с апреля по июнь. В дальнейшем они были продлены на июль.

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