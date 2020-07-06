Россиянам решили раздать еще денег

Правительство решило выделить еще 3,6 миллиарда рублей в качестве поддержки сотрудникам российских социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении кабмина.

Вначале деньги собирались раздавать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили до середины сентября, после чего объем финансирования увеличили на 3,6 миллиарда. Всего на эти цели выделено более 11 миллиардов рублей

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Для врачей сумма поддержки составит 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а если сотрудник заразится коронавирусом, то сумма возрастет до 60 тысяч рублей.

Поддержка для работников среднего медицинского персонала — лаборантов, медицинских сестер, инструкторов и других работников из этой категории — составит 25 тысяч и 35 тысяч рублей соответственно. Младший медперсонал получит выплаты в размере 15 тысяч и 25 тысяч рублей. Технический персонал — 10 тысяч и 15 тысяч рублей.

Также надбавка в размере 25 тысяч и 35 тысяч выделена сотрудникам по соцработе, работе с семьей, психологам, логопедам и воспитателям, библиотекарям и другому персоналу, которые по работе могут заразиться коронавирусом.

Сумма выплаты зависит от квалификации сотрудника и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом. Право на выплату сохранится у специалистов, даже если они прервут свою смену из-за болезни.

Ранее Минтруд подсчитал общий объем средств, выделенных на единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет, он составил 274 миллиарда рублей

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