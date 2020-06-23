Подсчитаны расходы на выплаты детских пособий для россиян

Единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет обойдутся российскому бюджету в 274 миллиарда рублей. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщили в Минтруде.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, пособия начнут перечислять с 1 июля. Россияне, получавшие выплату ранее, не должны будут подавать документы повторно — пособие будет назначено им автоматически.

Остальные могут обратиться за назначением выплаты до 1 октября. Выплата не будет учитываться в составе доходов семьи при предоставлении других мер социальной поддержки. В этом случае ранее введенные выплаты, а также новое пособие будут перечислены единой суммой, отметил глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Такая мера поддержки коснется семей, в которых совокупно растет около 28 миллионов детей.

С 1 июня по распоряжению Путина россиянам начали выплачивать по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей были предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей). Выплаты стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

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