Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля во вторник, 23 июня.

Россияне, которые уже получили такую выплату ранее, могут не подавать документы повторно — пособие будет назначено им автоматически. Остальные могут обратиться за назначением выплаты до 1 октября. Выплата не будет учитываться в составе доходов семьи при предоставлении других мер социальной поддержки.

О назначении второй выплаты президент заявил в ходе обращения к россиянам ранее, 23 июня. Он уточнил, что такая мера поддержки коснется семей, в которых совокупно растет около 28 миллионов детей.

С 1 июня по распоряжению Путина россиянам начали выплачивать по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей были предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей). Выплаты стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

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