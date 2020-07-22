В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Решение о каких-либо единовременных выплатах пенсионерам во время пандемии коронавируса может быть принято исключительно на уровне правительства. Об этом РИА Новости сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

По словам сенатора, данный вопрос без правительства никак не решить. Он подчеркнул, что каждый месяц на пенсии выделяется 625-650 миллиардов рублей. Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались.

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса. Соответствующее письмо член ОП Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

С 1 июня по распоряжению президента России Владимир Путина в рамках поддержки населения во время пандемии коронавируса россиянам начали выплачивать по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. 23 июня российский лидер подписал указ о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Второй этап выплат начался 1 июля.