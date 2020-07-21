Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей из-за пандемии

В Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса. Соответствующее письмо член ОП Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

В документе Хамзаев указал, что за время пандемии затраты пожилых граждан на лекарства в среднем выросли на четыре тысячи рублей. Они вынуждены покупать средства для профилактики вирусных заболеваний и другие медикаменты, следуя рекомендациям врачей. При этом у многих из этих людей нет иного источника дохода, кроме пенсии.

Общественник отметил, что российские пенсионеры нуждаются в такой же материальной поддержке, что и семьи с детьми. «Основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам, прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России», — добавил автор обращения.

С 1 июня по распоряжению президента Владимира Путина семьи с детьми до 16 лет начали получают десять тысяч рублей в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса, с детьми до трех лет — пять тысяч. В конце июня Путин объявил о втором этапе выплат. Сумма выделенных денег за два месяца составила более 555 миллиардов рублей.

Выплаты в четыре тысячи рублей во время самоизоляции получали и московские пенсионеры. Средства получили более 1,6 миллиона пожилых москвичей.