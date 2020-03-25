Московские пенсионеры получили выплату за карантин

Выплату в связи с карантином по коронавирусу получили более 1,6 миллиона московских пенсионеров. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

Финансовая помощь в четыре тысячи рублей полагалась работающим и неработающим пожилым жителям столицы, которые находятся дома в самоизоляции. Остальные граждане старше 65 лет получат деньги в ближайшее время. Самоизолировавшиеся россияне с хроническими заболеваниями могут получить выплату, обратившись на горячую линию.

Пожилые жители Москвы и Подмосковья переведены на домашний режим с 26 марта до 14 апреля. В этот период не будет действовать их льгота на бесплатный проезд в общественном транспорте.

По данным на 25 марта, в России 658 заразившихся вирусом, 410 из них находятся в Москве.

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