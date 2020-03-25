Московские пенсионеры получили выплату за карантин

Выплату в связи с карантином по коронавирусу получили более 1,6 миллиона московских пенсионеров. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.
Финансовая помощь в четыре тысячи рублей полагалась работающим и неработающим пожилым жителям столицы, которые находятся дома в самоизоляции. Остальные граждане старше 65 лет получат деньги в ближайшее время. Самоизолировавшиеся россияне с хроническими заболеваниями могут получить выплату, обратившись на горячую линию.
Пожилые жители Москвы и Подмосковья переведены на домашний режим с 26 марта до 14 апреля. В этот период не будет действовать их льгота на бесплатный проезд в общественном транспорте.
По данным на 25 марта, в России 658 заразившихся вирусом, 410 из них находятся в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения