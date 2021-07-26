Мишустин прилетел на остров Итуруп

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп, с которого начинается его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер посетит поликлинику Курильской центральной районной больницы, где пообщается с медицинским персоналом. После он отправится на рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» и встретится с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 26 июля, отправляется в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.

Нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи— является основным препятствием для подписания мирного договора между Москвой и Токио по итогам Второй мировой войны. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

