Мишустин рассказал о беспрецедентных мерах стимулирования экономики на Курилах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на днях обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным меры для стимулирования экономической активности и инвестиционной деятельности на Курильских островах. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, меры будут беспрецедентными. Премьер отметил, что власти подумывают освободить от обязанностей налогоплательщика тех, кто работает на Курилах и инвестирует в регион. Также рассматривается возможность введения на островах режима свободной таможенной торговли, рассказал глава правительства.

Мишустин добавил, что специальный экономический режим на Курильских островах позволит активизировать экономическую активность, заинтересовать западных инвесторов, в том числе Японию. При этом он подчеркнул необходимость сохранения пониженной ставки страховых взносов в регионе. Премьер заявил, что по возвращении в Москву обсудит с президентом все озвученные им меры. Он отметил, что решение по ним будет интересным.

Ранее Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп, с которого начинается его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.