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Российского посла вызвали в МИД Японии в связи с визитом Мишустина на Итуруп

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Фото: Toru Hanai / Reuters

Посла России Михаила Галузина вызвали в МИД Японии в связи с визитом российского премьер-министра Михаила Мишустина на южнокурильский остров Итуруп. Об этом сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, встречу с российским представителем проведет заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мор.

Ранее генсекретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что приезд Мишустина противоречит последовательной позиции Японии по вопросу Южных Курил и «заслуживает глубочайшего сожаления». Като также добавил, что японская сторона несколько раз направляла по разным дипломатическим каналам представления России с призывом отказаться от поездки.

26 июля Мишустин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона. Первым премьер посетил остров Итуруп, где осмотрел поликлинику Курильской центральной районной больницы и пообщался с медицинским персоналом.

Нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи— является основным препятствием для подписания мирного договора между Москвой и Токио по итогам Второй мировой войны. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

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