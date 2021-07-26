Мишустин пообещал обсудить с Путиным «интересные» меры по Курилам

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал по возвращении в Москву обсудить с президентом Владимиром Путиным новые меры по стимулированию экономики на Курильских островах. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречаясь на Курилах с представителями рыбопромышленных предприятий, Мишустин рассказал, что сейчас обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории и налоговых каникул для предпринимателей и инвесторов, работающих на островах. Также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов.

«По приезде мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я доложу об этих предложениях президенту. И будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран», — сказал глава кабмина.

Ранее Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп, с которого начинается его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.

23 июля Путин поручил вовлечь Японию в экономику Курил. Премьер-министра Михаила Мишустина он призвал обратить особое внимание на ситуацию на Курилах при поездке в ДФО. Кроме того, президент анонсировал беспрецедентные предложения по сотрудничеству с Японией. «Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки и оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», — прокомментировал он.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.