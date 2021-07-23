Президент России Владимир Путин поручил вовлечь Японию в экономику Курил. Премьер-министра Михаила Мишустина он призвал обратить особое внимание на ситуацию на Курилах при поездке в ДФО, передает ТАСС.

Кроме того, президент анонсировал беспрецедентные предложения по сотрудничеству с Японией. «Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки и оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», — прокомментировал он.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.