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Япония захотела «настойчивых переговоров» с Россией по Курилам

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Япония захотела добиться окончательного решения вопроса о принадлежности Курильских островов с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като, его цитирует РИА Новости.

«Думаю, что правительство и впредь будет настроено на настойчивые переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — подчеркнул он. Като подчеркнул, что это произойдет даже несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий.

Генсек напомнил, что в сентябре 2020 года бывший премьер Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора c российским президентом Владимиром Путиным подтвердил готовность ускорить переговоры по Курилам.

В начале февраля премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал продвинуться в решении спора с Россией из-за Курильских островов. По его словам, на новых переговорах все достигнутые между двумя государствами договоренности по вопросу спорных территорий японской стороной будут соблюдаться. Суга подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

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