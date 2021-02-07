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Японские националисты устроили акцию протеста у посольства России из-за Курил

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Фото: Viola Kam / Global Look Press

Японские националисты устроили акцию протеста у посольства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что демарш прошел у представительства Российской Федерации в Токио. Активисты объезжали в микроавтобусах квартал, где расположено учреждение. Они транслировали маршевую музыку и скандировали националистские лозунги через громкоговоритель.

Ультраправые организации провели данную акцию в «день северных территорий». Так в Японии называют отдельные Курильские острова, возвращения которых она требует от России.

В этот же день, 7 февраля, прошел ежегодный «общенациональный съезд за возвращение северных территорий». В ходе встречи министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги проинформировал о стратегии переговоров с Россией по Курильским островам.

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