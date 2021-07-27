Китай прокомментировал спор России и Японии вокруг Курил

Спор России и Японии вокруг Курильских островов — вопрос, который касается только этих стран. С таким комментарием выступил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, его цитирует РИА Новости.

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«Вместе с тем, китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов Второй мировой войны», — добавил дипломат.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

Кроме того, Япония выдвинула территориальные претензии в адрес России, которые касаются территории Западной Антарктиды.

