В Совфеде ответили на возмущения Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершает поездки по территории, которая является российской, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ на возмущения Японии из-за визита политика на остров Курильской гряды Итуруп. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 26 июля.

«Нам разрешение или уведомление другой страны для посещения своей территории не нужно. Я думаю, что японцам надо спокойно относиться к этому», — сказал сенатор. По его словам, вопрос по принадлежности Курильских островов для России закрыт, и в Токио уже должны это осознавать.

Ранее в понедельник МИД Японии вызвал посла РФ Михаила Галузина для выражения ему протеста в связи с поездкой Мишустина на южнокурильский остров.

В понедельник Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Первым премьер посетил остров Итуруп, где осмотрел поликлинику Курильской центральной районной больницы и пообщался с медицинским персоналом.

Японская сторона не признает российского суверенитета над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, считая их своей территорией. Москва же не признает самого факта территориального спора.