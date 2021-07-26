Россия ответила на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Протест японской стороны из-за поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп неприемлем. Так ответил на заявления Токио российский посол в Японии Михаил Галузин, его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, подобные действия Токио недопустимы на основании базовой позиции России в отношении Курил.

Ранее сообщалось, что Галузина вызвали в МИД Японии в связи с визитом Мишустина на южные Курильские острова. Заместитель министра иностранных дел страны Такэо Мори выразил российскому дипломату протест.

26 июля российский премьер начал рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Мишустин посетил остров Итуруп, где осмотрел поликлинику Курильской центральной районной больницы и пообщался с медицинским персоналом.

Нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил остается основным препятствием для подписания мирного договора между Москвой и Токио по итогам Второй мировой войны. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.