Мир
 
Последние новости
Подавший сигнал бедствия самолет «Белавиа» резко изменил курс и полетел в Москву
Доктор Комаровский назвал меры профилактики распространенного вида рака
Российский иммунолог оценил продолжительность последствий COVID-19
Депутат Бундестага рассказал о значении «Северного потока-2» для Германии
Закон о запрете на продажу животных в зоомагазинах внесли в Госдуму
Ефимова назвала бесящую ее вещь в олимпийской деревне на Играх в Токио
ФСБ провела спецоперацию в 25 российских регионах
Турецкие беспилотники оснастят украинскими двигателями
В России назвали условие применения самолета «Судного дня»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия ответила на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба правительства РФ

Протест японской стороны из-за поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп неприемлем. Так ответил на заявления Токио российский посол в Японии Михаил Галузин, его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, подобные действия Токио недопустимы на основании базовой позиции России в отношении Курил.

Ранее сообщалось, что Галузина вызвали в МИД Японии в связи с визитом Мишустина на южные Курильские острова. Заместитель министра иностранных дел страны Такэо Мори выразил российскому дипломату протест.

26 июля российский премьер начал рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Мишустин посетил остров Итуруп, где осмотрел поликлинику Курильской центральной районной больницы и пообщался с медицинским персоналом.

Нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил остается основным препятствием для подписания мирного договора между Москвой и Токио по итогам Второй мировой войны. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Япония пригрозила протестом из-за визита Мишустина на Итуруп
В Японии прокомментировали слова Путина о Курилах
Российского посла вызвали в МИД Японии в связи с визитом Мишустина на Итуруп