На старом немецком фотоаппарате нашли уникальные кадры из России времен войны

Житель Германии купил старый фотоаппарат времен Второй мировой войны и обнаружил в нем пленку с уникальными кадрами из России прошлого века. На архив со снимками, опубликованный на сайте для фотографов, обратили внимание российские пользователи Twitter.

Немец уточнил, что приобрел камеру в антикварном магазине и нашел в приложении к ней алюминиевые футляры с черно-белыми негативами. Мужчина подчеркнул, что пленка хорошо сохранилась — на ней не было практически никаких царапин или пятен, и ему в процессе оцифровки пришлось подкорректировать лишь некоторые детали.

В проявленной фотоистории оказались запечатлены будни немецких солдат в Новороссийске, который в 1942 году был частично оккупирован — захвачены оказались железнодорожный вокзал, элеватор и порт. Город освободили лишь в сентябре 1943-го.

«Может быть, эти материалы люди видят впервые за 80 лет», — указано в комментарии к архиву. Немец также обратил внимание, что на нескольких кадрах, в частности, последнем, запечатлен один и тот же герой, и предположил, что именно он является автором серии, а рядом с ним — его родители, сестра и дядя.

31 марта сообщалось, что жительница города Эдинбург, Шотландия, Великобритания, нашла в подвале своего дома секретное бомбоубежище времен Второй мировой войны. Внутри, помимо прочего, стояли две деревянные трехъярусные кровати для размещения на случай бомбежек. Также в помещении был аварийный выход, старая печь, длинная скамья вдоль стены и знак «Не курить».