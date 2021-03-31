Женщина нашла в подвале дома секретное бомбоубежище времен Второй мировой войны

Жительница города Эдинбург, Шотландия, Великобритания, нашла в подвале своего дома секретное бомбоубежище времен Второй мировой войны. Об этом сообщает местный новостной портал Edinburgh Live.

33-летняя Миа Грей (Mia Gray) рассказала, что переехала в многоквартирный дом с мужем и сыновьями в декабре 2016 года. Женщина решила заглянуть в подвал и досконально осмотреть его, только когда в здание заехала новая соседка — Лиз Моубрей (Liz Mowbray).

Вместе с ней Грей спустилась в подвал и наконец поняла, для чего предназначалось это помещение. «Когда мы заехали, мы думали, что подвал служил для хранения вещей. Дверь была слегка приоткрыта, но, казалось, что внутри помещение завалено мусором — старыми банками с краской, коврами и тому подобным; так что мы не отваживались туда заходить», — признается шотландка.

Моубрей заинтересовалась подвалом и, узнав, что хранившиеся там вещи никому не принадлежат, предложила расчистить его. «Когда мы вынесли мусор, стало очевидно, что помещение использовалось как бомбоубежище», — объяснила Грей. Комната оказалась значительно больше, чем соседкам изначально казалось.

Внутри, помимо прочего, стояли две деревянные трехъярусные кровати для размещения на случай бомбежек. Также в помещении был аварийный выход, старая печь, длинная скамья вдоль стены и знак «Не курить». «Подозреваю, прошлые жильцы дома использовали помещение как кладовку, и никому не пришло в голову очистить комнату от мусора», — отметила Грей.

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