Пенсионер узнал на загадочных кадрах из старой камеры покойную мать

Любитель фотографии из шотландского города Хоик нашел в старом фотоаппарате чьи-то снимки, сделанные больше 50 лет назад. Газета помогла ему отыскать человека, который знал изображенных на них людей, сообщает издание Daily Mail.

Во время поездки в Эдинбург Грэм Вебб (Grame Webb) обнаружил в благотворительном магазине подержанный Kodak Portrait Brownie Six-20. Камера, которую производили с конца 1930-х годов, продавалась всего за 25 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей). Любитель фотографии решил приобрести ее для своей коллекции.

К его удивлению, фотоаппарат оказался заряжен. Вебб отнес его в свою фотолабораторию и в темноте достал оттуда отснятую пленку. Проявив ее, он увидел восемь черно-белых кадров. На них были маленький ребенок, семейная пара и три женщины — по всей видимости, родственники или знакомые. Все люди были одеты по моде 1950-х годов.

Вебб решил узнать, кем они были, и обратился в СМИ. Через несколько дней с ним связался 73-летний пенсионер из Эдинбурга, которого звали Тэм Уотсон (Tam Watson). Он увидел фотографии в газете и узнал на одном из снимков свою мать, которая умерла 20 лет назад.

«Сперва я не хотел верить и ущипнул себя, чтобы убедиться, что это реальность, — говорит Уотсон. — Потом связался со своими детьми и остальными родственниками. Они все подтвердили, что в газете действительно его мать». По его словам, на фотографии она совсем молодая и одета не так, как он помнил.

Вебб встретился с пенсионером и отдал ему снимки. «Хотя я узнаю некоторых людей, я понятия не имею, когда они сняты и по какому случаю, — говорит Уотсон. — Я тогда, наверное, либо работал, либо еще учился». Найти человека, который сдал фотоаппарат в благотворительный магазин, не удалось.

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