Найдено письмо нацистских рабов времен Второй мировой войны

В Польше во время ремонтных работ на старом железнодорожном вокзале в городе Нове-Скальмежице было найдено спрятанное письмо времен Второй мировой войны, написанное местными жителями, попавшими в рабство к нацистам. Об этом сообщает Daily Mail.

В послании, которое написали на листе и сложили в бутылку, сказано: «Кто найдет этот листок бумаги, тот вспомнит войну Гитлера против человечества, когда тевтонцы (так в те годы называли немецких солдат — прим. «Ленты.ру») изгоняли людей». Авторы письма указали, что они оба из Калиша, города в Польше. Один из них — Ян Каралевский 1902 года рождения, другой — Владислав Собанский 1900 года рождения.

Сообщается, что в настоящий момент власти города Нове-Скальмежице, где была найдена записка, разыскивают семьи мужчин.

После вторжения нацистской Германии в Польшу в 1939 году рабский труд приобрел большие масштабы. Немцам не хватало рук, и они восполняли это за счет привлечения людей из Восточной Европы к принудительным работам. По разным данным, за годы войны от 8 миллионов до 13 миллионов человек были вынуждены работать в ужасных условиях, умирая от жестокого обращения, сильного недоедания и пыток. В городе Нове-Скальмежице располагался один из таких лагерей.

Ранее, в июне, подростки из английского города Блэкпул решили разобрать сарай покойного дедушки и обнаружили бомбу и другие боеприпасы времен Второй мировой войны. Они сразу сообщили о находке в местную полицию.

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