Подростки прибрались в сарае дедушки и нашли бомбу времен Второй мировой войны

Подростки разбирали сарай покойного дедушки и обнаружили бомбу и другие боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Sun.

Во вторник, 9 июня, 18-летняя Элли Фэркло (Ellie Fairclough) из английского города Блэкпул решила прибраться в сарае скончавшегося около года назад дедушки. На помощь девушке пришел ее возлюбленный, 21-летний Кейн Дэвис (Kayne Davis).

Молодые люди собирали вещи, которые нужно отнести на свалку, и наткнулись на странную сумку. Открыв ее, они обнаружили минометную бомбу времен Второй мировой войны, длиной примерно семь сантиметров. Дэвис тут же сообщил о находке в местную полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции и саперы были вынуждены эвакуировать жителей всех близлежащих домов. «Царило полное безумие, соседи были шокированы. Нас всех попросили ждать на другой стороне улицы, чтобы быть в безопасности в случае взрыва», — рассказала Фэркло.

Девушка сообщила, что бомба, вероятно, была частью коллекции покойного дедушки. Мужчина собирал предметы времен Второй мировой войны. Специалисты определили, что снаряд пролежал нетронутым около полувека. Сейчас он находится в Королевском корпусе материально-технического обеспечения армии Великобритании, его изучают специалисты.

Ранее сообщалось о жителе Франции, который искал клад и подорвался на бомбе времен Первой мировой войны. Юноша принял снаряд за золотые монеты, и когда осознал, что это такое, его отбросило взрывной волной.

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