Рассекречены планы Японии применить оружие на основе сибирской язвы против СССР

Япония во время Второй мировой войны собиралась применить бактериологическое оружие против СССР. Соответствующие документы рассекретила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в рамках проекта «Без срока давности», передает РИА Новости.

Отмечается, что Япония готовилась начать бактериологическую войну против СССР в июне 1945 года. Среди документов есть показания бывшего сотрудника специального отряда 731-й Квантунской армии Като Цунэнори, занимавшегося разработкой бактериологического оружия. По его предположениям, у Японии был план применять чумные микробы против СССР, а также США и Китая. «Помимо этого я слышал, что делались приготовления для использования бациллы антракса (сибирской язвы)», — рассказывал он.

Ранее ФСБ также рассекретила документы об испытаниях биооружия спецслужб Японии на советских гражданах в годы Второй мировой войны. Японские спецслужбы не смогли под пытками заставить работать военнопленных против СССР, после чего в 1945 году их отправили в специальный отряд 731-й Квантунской армии, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии. В отряде на советских гражданах испытывали бактериологическое оружие.